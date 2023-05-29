Reuters: Киев намеренно обманул людей с видео про убийство русских и вложение денег США

Ранее, 28 мая, Грэм встретился с Зеленским для обсуждения политических вопросов, а после их заседания появилось видео, на котором сенатор отмечает удачное вложение денег в факт убийства российских граждан, а также то, что США еще ни разу не тратили деньги с такой пользой. Все это сенатор говорил с ухмылкой.