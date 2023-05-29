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КНДР предупреждает Японию о предстоящем запуске спутника

Политика
КНДР предупреждает Японию о предстоящем запуске спутника

Представители КНДР уведомили Японию, о запланированном запуске спутника-разведчика. Об этом сообщило издание Japan Today.

Как сообщают представители корейской стороны, полет космического аппарата назначен на дату с 31 мая по 11 июня. Более точного времени отправки дипломаты КНДР не сообщили.

Аналитики уверяют, что данные меры приняты Северной Кореей в качестве усилий по развитию своей программы разработки разведывательных технологии и беспилотных аппаратов.

«Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска», - заявила канцелярия японского премьер-министра Фумио Кисиды в социальных сетях.

Япония также отметила, что будет вести взаимную работу с США и Южной Кореей, чтобы собрать как можно больше информации о предстоящем запуске.

Ранее власти КНДР возвели многокилометровые заборы на своей границе.
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