Во французском Коньяке будут делать виски

Потомственный производитель эталонного коньяка из региона Коньяк, Тибо Максьон заявил, что в скором времени планирует начать выпускать виски.
Как сообщает сайт издания MAXIM, связано это с тем, что в регионе процветает своя собственная монополия на коньяк, а способствует этому местная мафия. Что бы хоть как-то начать продвигать независимый товар производителям приходится идти на ухищрения.
«Сам факт того, что напиток выпущен во Франции, придаст ему веса на рынке», - заявил Максьон.
Первые партии товара поступят на прилавок уже через три года, и найти их можно будет даже в российских супермаркетах, ведь локальные производства крайне далеки от политических игр и санкций.
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