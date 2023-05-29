Производство автомобилей УАЗ запустят в Африке

Посол отметил, что у этих автомобилей отличное качество, что необходимо для перемещения по плохому дорожному покрытию страны. Он также подчеркнул, что на саммите Россия – Африка будут обсуждаться темы экономического сотрудничества, в том числе строительства инфраструктуры, возведения железной дороги и обычных дорог, а также строительства домов. Посол назвал очень продуктивным визит бизнес-делегации по линии БРИКС в ЦАР, после которого уже несколько бизнесменов собираются вернуться в страну с конкретными планами по строительству заводов и фабрик. Участие десятков стран континента в саммите Россия – Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, уже подтверждено.