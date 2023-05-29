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Президент Александр Вучич: Сербия не станет колонией Запада и России

Политика
Президент Александр Вучич: Сербия не станет колонией Запада и России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, почему Белград отказался вводить санкции против России.

Вучич заявил, что гордится своей политикой, так как она делает Сербию самостоятельной и независимой ни от Запада, ни от России. Таким образом Белград никогда не станет колонией ни первой, ни второй стороны. Чтобы не поддаваться давлению Запада в вопросе ввода санкций против России, Сербия категорически отказывается от наложения какого-либо вето на Москву, заявил Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Ранее президент Сербии неоднократно заявлял, что коллективный Запад продолжает давить на него для того, чтобы добиться введения санкций против России. Однако, видя категорический отказ, начал еще и шантажировать. Вучич также упоминал, что таким образом Запад хочет «раздавить Сербию».
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