Стало известно о самочувствии женщины из Приморья, на которую напал тигр

Министерство здравоохранения Приморского края прокомментировало состояние женщины, которая подверглась нападению дикого амурского тигра.
Как сообщает сайт РИА Новости, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести с большим количеством травм от укусов животного.
«Врачи оказывают всю необходимую помощь», - заявил изданию их собеседник из Минздрава.
Само нападение произошло после того, как пара, мужчина и женщина, поехали на автомобиле искать ранее пропавшую собаку. Пока они находились между деревьев, тигр напал на женщину, прокусив ей плечо и кисть. Эксперты считают, что это могло быть вызвано желанием животного защитить добычу.
Ранее стало известно, что женщину, на которую напал тигр, госпитализировали.