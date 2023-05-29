Стало известно о самочувствии женщины из Приморья, на которую напал тигр

Само нападение произошло после того, как пара, мужчина и женщина, поехали на автомобиле искать ранее пропавшую собаку. Пока они находились между деревьев, тигр напал на женщину, прокусив ей плечо и кисть. Эксперты считают, что это могло быть вызвано желанием животного защитить добычу.