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Стало известно о самочувствии женщины из Приморья, на которую напал тигр

Общество
Стало известно о самочувствии женщины из Приморья, на которую напал тигр

Министерство здравоохранения Приморского края прокомментировало состояние женщины, которая подверглась нападению дикого амурского тигра.

Как сообщает сайт РИА Новости, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести с большим количеством травм от укусов животного.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь», - заявил изданию их собеседник из Минздрава.

Само нападение произошло после того, как пара, мужчина и женщина, поехали на автомобиле искать ранее пропавшую собаку. Пока они находились между деревьев, тигр напал на женщину, прокусив ей плечо и кисть. Эксперты считают, что это могло быть вызвано желанием животного защитить добычу.

Ранее стало известно, что женщину, на которую напал тигр, госпитализировали.
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