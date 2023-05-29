Кинолог Голубев опроверг стереотипы о питании собак

Голубев также подчеркнул, что многие собаководы считают, что кости являются лакомством для собак, однако это мнение неверное. Трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости должны быть исключены из рациона, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника.