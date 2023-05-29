Кинолог Голубев опроверг стереотипы о питании собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев развеял распространенные заблуждения о кормлении собак. Советами специалиста поделилось издание «Мослента».
Голубев сообщил, что сбалансированный рацион для собак должен содержать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также клетчатку. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов может негативно сказаться на здоровье собаки.
При выборе корма необходимо учитывать рекомендации по кормлению, а также возрастные, породные и другие маркировки на упаковке. Он отметил, что некоторые собаководы считают, что дорогой корм является лучшим, однако цена не всегда отражает качество.
Дополнительные источники микроэлементов и витаминов не нужны, если рацион правильно подобран, поэтому любые добавки следует давать только после консультации со специалистом.
Голубев также подчеркнул, что многие собаководы считают, что кости являются лакомством для собак, однако это мнение неверное. Трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости должны быть исключены из рациона, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника.
Ранее Голубев сообщил, что неправильно подобранная стрижка собаки может представлять угрозу для ее здоровья. Дело в том, что слишком короткая стрижка может нарушить природную терморегуляцию.