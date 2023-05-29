Грусть в глазах: Поклонники актрисы Юлии Меньшовой не узнали любимицу на фото без макияжа

Поклонники телеведущей Юлии Меньшовой резко отреагировали на опубликованное актрисой фото без макияжа и укладки. Меньшова продемонстрировала себя публике такой, какая она есть, однако не все подписчики ее социальных сетей это оценили.
Меньшова опубликовала фотографию из театральной гримерной. Многие ее поклонники охарактеризовали произошедшее как «честные отношения» артистки со своим возрастом, а некоторые увидели связь с глубокой душевной травмой из-за ухода из жизни ее отца – режиссера Владимира Меньшова. Немалое количество комментаторов отметили, что поначалу, впервые увидев фотографию, не узнали телеведущую, а также обнаружили грусть в ее глазах, – пишет «7дней.ru».
Ранее сообщалось, что рэпер Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган) ради хороших отношений с женой Оксаной Самойловой и крепкой семьи отказался от вредных привычек. Исполнитель к настоящему времени уже четвертый месяц не употребляет алкоголь и бросил курить.