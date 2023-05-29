Грусть в глазах: Поклонники актрисы Юлии Меньшовой не узнали любимицу на фото без макияжа

Меньшова опубликовала фотографию из театральной гримерной. Многие ее поклонники охарактеризовали произошедшее как «честные отношения» артистки со своим возрастом, а некоторые увидели связь с глубокой душевной травмой из-за ухода из жизни ее отца – режиссера Владимира Меньшова. Немалое количество комментаторов отметили, что поначалу, впервые увидев фотографию, не узнали телеведущую, а также обнаружили грусть в ее глазах, – пишет «7дней.ru».