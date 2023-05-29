Ученые выяснили, как мужчина выбирает себе партнершу: результат вас удивит

Американские ученые из Колумбийского университета и Военной академии США провели исследование и выяснили, чем руководствуется мужчина при выборе партнерши.
Как сообщило издание MAXIM, основным фактором, влияющим на выбор у мужского населения, стала схожесть имени и фамилии с испытуемой. Чем более похожи фамилия, имя и отчество в паре, тем больше шансов, что они останутся вместе. Количество одинаковых букв, расположенных в общем порядке, также влияет на выбор.
В самом испытании приняли участие несколько сотен человек, как и холостых, так и состоящих в отношениях продолжительное время.
Ранее на пальце возлюбленной Джеффа Безоса, Лорен Санчез было замечено помолвочное кольцо. Разница в возрасте в паре составляет всего шесть лет, что для эксцентричного миллиардера сущий пустяк.