Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Эрдогана с победой на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал о том, чего он ждет после переизбрания президента Турции Реджепа Эрдогана на новый срок по результатам прошедших выборов.
Новый президентский срок, вероятно, укрепит отношения Турции и Великобритании, в частности, в рамках сотрудничества в НАТО. Также это позволит продолжать совместную работу над модернизацией и прогрессированием торговли, сферой безопасности и в других сферах, написал Сунак в своих социальных сетях.
Ранее Эрдогана уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, лидер Венгрии Каталин Новак, канцлер Германии Олаф Шольц, а также экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Все высказывали свои искренние поздравления переизбранному президенту, а часть из них говорила о надеждах на долгосрочное сотрудничество.