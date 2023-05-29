Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Эрдогана с победой на выборах

Новый президентский срок, вероятно, укрепит отношения Турции и Великобритании, в частности, в рамках сотрудничества в НАТО. Также это позволит продолжать совместную работу над модернизацией и прогрессированием торговли, сферой безопасности и в других сферах, написал Сунак в своих социальных сетях.