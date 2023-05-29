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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Эрдогана с победой на выборах

Политика
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Эрдогана с победой на выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал о том, чего он ждет после переизбрания президента Турции Реджепа Эрдогана на новый срок по результатам прошедших выборов.

Новый президентский срок, вероятно, укрепит отношения Турции и Великобритании, в частности, в рамках сотрудничества в НАТО. Также это позволит продолжать совместную работу над модернизацией и прогрессированием торговли, сферой безопасности и в других сферах, написал Сунак в своих социальных сетях.

Ранее Эрдогана уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, лидер Венгрии Каталин Новак, канцлер Германии Олаф Шольц, а также экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Все высказывали свои искренние поздравления переизбранному президенту, а часть из них говорила о надеждах на долгосрочное сотрудничество.
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