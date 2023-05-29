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Банщики назвали главные ошибки, которые люди допускают в сауне

Общество
Банщики назвали главные ошибки, которые люди допускают в сауне

Банщики-специалисты рассказали изданию MEN TODAY о главных ошибках, которые люди допускают, пока парятся в бане.

Посещение сауны сразу после тренировки никак вам не поможет. Подождите хотя бы 15 минут, ведь так вы можете навредить своему сердцу и нервной системе, которые становятся крайне чувствительными после тренировок.

Нельзя париться, если вы ничего не поели, или наоборот, поели слишком много, да еще и выпили. Так вы создаете дополнительную нагрузку на кардио и вредите самому главному эффекту сауны – восстановлению.

Не прыгайте в бассейн с ледяной водой сразу. Сначала ополосните руки и ноги, потом голову. Так вы поможете своему организму качественно адаптироваться к перемене условий и не получите сердечный приступ.

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