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Молодой человек внезапно умер в одном из торговых центров Москвы

Происшествия
Молодой человек внезапно умер в одном из торговых центров Москвы

Молодой человек внезапно скончался в зоне фудкорта торгового центра на Ходынском бульваре. Он находился в ТЦ вместе со своими знакомыми. Точная причина смерти будет выяснена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что еще один из молодых людей 2003 года рождения, находившийся в этой компании, был госпитализирован. В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств произошедшего и принятие решения по результатам проверки, – пишет прокуратура Москвы. Умершему было 22 года.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга обнаружил в коробке из-под купленной в Интернете обуви мертвую мышь. Техническая поддержка маркетплейса оформила возврат и принесла свои изменения.
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