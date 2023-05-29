Молодой человек внезапно умер в одном из торговых центров Москвы

Сообщается, что еще один из молодых людей 2003 года рождения, находившийся в этой компании, был госпитализирован. В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств произошедшего и принятие решения по результатам проверки, – пишет прокуратура Москвы. Умершему было 22 года.