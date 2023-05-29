Молодой человек внезапно умер в одном из торговых центров Москвы

Молодой человек внезапно скончался в зоне фудкорта торгового центра на Ходынском бульваре. Он находился в ТЦ вместе со своими знакомыми. Точная причина смерти будет выяснена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Сообщается, что еще один из молодых людей 2003 года рождения, находившийся в этой компании, был госпитализирован. В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, установление всех обстоятельств произошедшего и принятие решения по результатам проверки, – пишет прокуратура Москвы. Умершему было 22 года.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга обнаружил в коробке из-под купленной в Интернете обуви мертвую мышь. Техническая поддержка маркетплейса оформила возврат и принесла свои изменения.