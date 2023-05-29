Жители ЦАР массово принимают православие

Посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза, сообщил, что жители ЦАР все чаще переходят в православие, поскольку, по его словам, эта религия открывает людям глаза. Об этом сообщает издание «Известия».
Он упомянул, что уже есть православная церковь в Банги, и что в ближайшее время планируется возведение еще одного православного храма, в том числе для русских, проживающих в ЦАР. По словам посла, его внук и дети крестились, и он ожидает, что в ближайшее время и другие жители страны последуют их примеру. Он заявил, что православие открывает глаза людям, «особенно по сравнению с католицизмом».
Посол отметил, что русский язык преподается в столичном университете, а также в Русском доме. Он поделился информацией о ресторане русской кухни, который существует уже пять лет. Заведение пользуется популярностью среди студентов, которые учились в России.
Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР набирает популярность российская алкогольная продукция. Он отметил, что российское пиво уже стало более востребованным, чем французское.