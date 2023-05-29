Жители ЦАР массово принимают православие

Он упомянул, что уже есть православная церковь в Банги, и что в ближайшее время планируется возведение еще одного православного храма, в том числе для русских, проживающих в ЦАР. По словам посла, его внук и дети крестились, и он ожидает, что в ближайшее время и другие жители страны последуют их примеру. Он заявил, что православие открывает глаза людям, «особенно по сравнению с католицизмом».