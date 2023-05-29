Эксперт поделились советами, как можно сохранить здоровье своих легких в современных реалиях

Первоочередное задание — бросить курить. Сигареты, испарители и вейпы, не важно, что именно вы курите. Потребляя никотин через легкие, вы наносите им непоправимый ущерб, который может казаться незначительным в 20 или 30 лет, но никак не в 40. Кровавый кашель, рак и одышка явно не помогут вашим легким.