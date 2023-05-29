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Эксперт поделились советами, как можно сохранить здоровье своих легких в современных реалиях

Общество
Эксперт поделились советами, как можно сохранить здоровье своих легких в современных реалиях

Эксперты из издания MEN TODAY рассказали о способах, помогающих в обеспечении долголетия и здоровья ваших легких.

Первоочередное задание — бросить курить. Сигареты, испарители и вейпы, не важно, что именно вы курите. Потребляя никотин через легкие, вы наносите им непоправимый ущерб, который может казаться незначительным в 20 или 30 лет, но никак не в 40. Кровавый кашель, рак и одышка явно не помогут вашим легким.

Физические упражнения отлично тренируют потребление кислорода и насыщение им крови. Бег, велоспорт или гребля помогут не только скинуть лишние килограммы, но и накачать мышцы. Расширение ваших легких поможет вам в трудной ситуации или выиграет вам спор на задержку дыхания, что очень полезно при игре с друзьями.

Не загрязняйте окружающий вас воздух. Распылители, духота, пыль и дым из кухни в комнате негативно повлияют на ваши легкие, и работают практически так же, как и пассивное курение.

Научитесь дышать глубоко. Постоянная тренировка альвеол, трахеи, бронх и самих легких очень полезны вашему организму и помогут избавиться от кислородного голодания.

Главное, не забывайте заниматься хотя бы чем-то одним из всех перечисленных вещей и даже так ваши легкие будут чуть здоровее, чем были до этого.

Ранее робот смог произвести пересадку легкого в испанской больнице.
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