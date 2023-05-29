Политолог Андрей Бакланов прокомментировал возможность усиления оппозиции в Турции

Профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов сообщил о минимальных шансах усиления оппозиции в Турции после победы на выборах президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Бакланов заявил, что переизбранный президент может воспользоваться даже сложившимся небольшим перевесом в голосах на выборах как неким «мандатом от народа». Эксперт подчеркнул, что свой шанс оппозиция уже упустила, а Эрдоган тем временем продолжит укреплять собственные позиции, в том числе и ужесточать политику в отношении курдов за поддержку кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах.
Профессор добавил, что глава Турции будет продолжать курс на сотрудничество с НАТО даже после того, как США поддержали оппозицию, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС и НАТО поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Коллективный Запад надеется на конструктивное сотрудничество с Анкарой.