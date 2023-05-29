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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба предложил «потолкаться» хоккеисту Александру Овечкину

Спорт
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба предложил «потолкаться» хоккеисту Александру Овечкину

Знаменитый нападающий Артем Дзюба, выступающий за «Локомотив», прокомментировал высказывание хоккеиста Александра Овечкина, который назвал футболиста «слабеньким».

В ответ на это Дзюба заявил, что не держит зла на Овечкина, так как у последнего «миленькое пузико», которое может позволить ему говорить много чего о других спортсменах. После этого нападающий предложил хоккеисту «потолкаться», чтобы показать, кто тут «слабенький», приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее Дзюба ответил, почему не смог пожать руку своему бывшему тренеру и руководителю команды «Зенита» Сергею Семаку. По словам нападающего, он не сделал этого, потому что просто не увидел его после матча «Зенит» - «Локомотив», который состоялся 9 апреля и закончился со счетом 2:1.
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