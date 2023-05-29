Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба предложил «потолкаться» хоккеисту Александру Овечкину

В ответ на это Дзюба заявил, что не держит зла на Овечкина, так как у последнего «миленькое пузико», которое может позволить ему говорить много чего о других спортсменах. После этого нападающий предложил хоккеисту «потолкаться», чтобы показать, кто тут «слабенький», приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».