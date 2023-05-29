Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба предложил «потолкаться» хоккеисту Александру Овечкину

Знаменитый нападающий Артем Дзюба, выступающий за «Локомотив», прокомментировал высказывание хоккеиста Александра Овечкина, который назвал футболиста «слабеньким».
В ответ на это Дзюба заявил, что не держит зла на Овечкина, так как у последнего «миленькое пузико», которое может позволить ему говорить много чего о других спортсменах. После этого нападающий предложил хоккеисту «потолкаться», чтобы показать, кто тут «слабенький», приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Ранее Дзюба ответил, почему не смог пожать руку своему бывшему тренеру и руководителю команды «Зенита» Сергею Семаку. По словам нападающего, он не сделал этого, потому что просто не увидел его после матча «Зенит» - «Локомотив», который состоялся 9 апреля и закончился со счетом 2:1.