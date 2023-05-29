Российский алкоголь начали производить в Африке

В частности, он упомянул один из брендов водки и заявил, что российское пиво становится более востребованным, чем французское. Однако, по словам посла, ЦАР также хотела бы экспортировать в Россию авокадо и кофе, но сталкивается с трудностями в логистике. По этой же причине Россия не может направить несколько тонн нефти в ЦАР. Тем не менее, посол отметил, что российская компания уже начала экспортировать дерево редких пород из Центральноафриканской Республики в Россию.