Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Украина
На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. В центральных областях работает ПВО ВСУ.

Тревогу на территории страны объявили постепенно, заканчивая самыми западными регионами, вроде Львовской области. Местные СМИ сообщают, что в Кировоградской области сообщают работает система ПВО. Сообщается, что хлопок произошел в 02:28 по местному времени. Взрыв также зафиксирован в Хмельницкой области в 03:01. Подробной информации о местах прилетов и количестве пострадавших не сообщается.

Ранее журналист Сергей Мардан рассказал, как можно целиком обезопасить Белгородскую область от нападок со стороны Вооруженных сил Украины.
воздушная тревога кировоградская область пво
Военкоры ФАН