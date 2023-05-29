На территории всей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Тревогу на территории страны объявили постепенно, заканчивая самыми западными регионами, вроде Львовской области. Местные СМИ сообщают, что в Кировоградской области сообщают работает система ПВО. Сообщается, что хлопок произошел в 02:28 по местному времени. Взрыв также зафиксирован в Хмельницкой области в 03:01. Подробной информации о местах прилетов и количестве пострадавших не сообщается.