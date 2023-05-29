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Эрдоган заявил о проигрыше террористических организаций и их «грязных играх» на президентских выборах в Турции

Политика
Эрдоган заявил о проигрыше террористических организаций и их «грязных играх» на президентских выборах в Турции

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о том, что его победе на выборах хотели помешать третьи страны.

СМИ различных стран, таких как Германия, Великобритания и Франция, пытались помешать Эрдогану одержать победу на прошедших выборах. Такие же намерения были и у людей, которые вели «грязные игры» против президента Турции. Однако все они проиграли, включая террористические организации, пытавшиеся не допустить его победы, заявил Эрдоган в воскресенье, 28 мая, после оглашения результатов выборов.

Ранее единый кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который был главным конкурентом Эрдогана на выборах, заявил, что не согласен с результатами голосования. Он также назвал прошедшие выборы самыми несправедливыми.
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