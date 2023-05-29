Эксперт рассказал про мифы о пальмовом масле и объяснил, чего стоит бояться

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова рассказала изданию MEN TODAY про ложные мифы о пальмовом масле и уверила в безопасности умеренного потребления данного продукта.
Так, она уверяет, что пальмовое масло не застревает в вашем желудке, а очень даже хорошо переваривается. Слишком большое количества продукта конечно вызовет повышение уровня холестерина, но и не стоит им объедаться.
Пальмовое масло – это натуральный продукт. Он в своей «биологической чистоте» ничем не отличается от кокосового или оливкового масла, просто в нем понижена степень «насыщенности», отвечающая за количество насыщенных жиров в еде.
Технологического пальмового масла попросту не существует. Эксперт уверена, что использование продукта в техническом производстве не вредит общей картине, ведь воду также используют в ядерных реакторах, а растительной смазкой можно спокойно смазать скрипучий дверной косяк.
Ранее ученые развеяли мифы о «вредных» продуктах, которые мы постоянно употребляем.