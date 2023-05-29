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Коллективный Запад поздравил Эрдогана с победой на выборах

Политика
Коллективный Запад поздравил Эрдогана с победой на выборах

Лидеры стран Евросоюза и НАТО поздравили с переизбранием на пост президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как сообщает сайт РИА Новости, ЕС и Запад надеется на эффективное сотрудничество с правительством Эрдогана и ждет от него решительных действий в области обеспечения жителей необходимыми им правами.

«ЕС готов сотрудничать с Турцией, чтобы двигаться к конструктивным отношениям <…>», - заявил председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

Глава Еврокомиссии также заявил о заинтересованности Запада в взаимовыгодных отношениях, позволяющих обеспечить стабильное процветание на территории Восточного Средиземноморья.

Ранее Эрдоган раскритиковал оппозицию, в ходе своего выступления перед сторонниками.
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