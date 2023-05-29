Президент Венгрии Каталин Новак назвала Эрдогана человеком, который решит конфликт России и Украины

По словам Новак, в Европе важна стабильность и безопасность и Турция во главе с Эрдоганом является тем, кто может их обеспечить. Таким образом, действующий президент, вероятно, станет тем, кто поможет решить конфликт России и Украины, написала Новак в своих социальных сетях. Она также обратилась к Эрдогану со своими поздравлениями после его победы на закончившихся 28 мая выборах.