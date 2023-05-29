Президент Венгрии Каталин Новак назвала Эрдогана человеком, который решит конфликт России и Украины

Президент Венгрии Каталин Новак поздравила переизбранного на прошедших выборах лидера Турции Реджепа Эрдогана с победой и высказалась о его роли в решении конфликта России и Украины.
По словам Новак, в Европе важна стабильность и безопасность и Турция во главе с Эрдоганом является тем, кто может их обеспечить. Таким образом, действующий президент, вероятно, станет тем, кто поможет решить конфликт России и Украины, написала Новак в своих социальных сетях. Она также обратилась к Эрдогану со своими поздравлениями после его победы на закончившихся 28 мая выборах.
Ранее сообщалось, что 28 мая завершился подсчетом голосов во втором туре президентских выборов. Согласно итогам, Эрдоган набрал более 52% голосов, а его конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – почти 48%.