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«Вы - позор»: Пользователи Сети обрушились на Зеленского с жесткой критикой

Политика
«Вы - позор»: Пользователи Сети обрушились на Зеленского с жесткой критикой

Пользователи социальных сетей обрушились с резкой критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, причиной тому послужила политика лидера государства, который отказывается закончить конфликт в стране.

«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор», - заявил один из пользователей в комментариях к посту президента.

Так, отдельно Зеленский обратил внимание на ракетный удар со стороны России в «День Киева», который празднуется каждое последнее воскресенье мая.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ДНР 43 раза за одни сутки 28 мая. Пять гражданских получили ранения в результате обстрелов.
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