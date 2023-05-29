«Вы - позор»: Пользователи Сети обрушились на Зеленского с жесткой критикой

Пользователи социальных сетей обрушились с резкой критикой в сторону президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, причиной тому послужила политика лидера государства, который отказывается закончить конфликт в стране.
«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы – позор», - заявил один из пользователей в комментариях к посту президента.
Так, отдельно Зеленский обратил внимание на ракетный удар со стороны России в «День Киева», который празднуется каждое последнее воскресенье мая.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали ДНР 43 раза за одни сутки 28 мая. Пять гражданских получили ранения в результате обстрелов.