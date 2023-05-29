Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали Грэма за его слова и назвали его разжигателем войны, пожелав ему смерти за такую откровенную пропаганду убийств на политической арене. Также многие комментаторы заявили, что огромное количество человек остались бы в живых, если бы Белый дом во главе президентом США Джо Байденом не развивали свою «клоунскую политику».