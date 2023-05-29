Американский сенатор Линдси Грэм, который заявил, что «убийство русских» стало для США самым «удачным» вложением денег, встретился с волной негатива в Интернете.
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали Грэма за его слова и назвали его разжигателем войны, пожелав ему смерти за такую откровенную пропаганду убийств на политической арене. Также многие комментаторы заявили, что огромное количество человек остались бы в живых, если бы Белый дом во главе президентом США Джо Байденом не развивали свою «клоунскую политику».
Ранее Грэм провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где заявил, что «смерть русских» стала наиболее удачной тратой денег для США. После этого он усмехнулся. По его словам, Вашингтон еще ни разу не тратил свои деньги с такой пользой.