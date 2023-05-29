Специалисты предостерегли от необдуманного смешивания моторных масел

Специалисты из издания MEN TODAY предупредили о несовместимости некоторых видов моторных масел друг с другом и предостерегли от необдуманного смешивания их.
Так, эксперты рекомендуют убедиться, что класс вязкости SAE у жидкостей совпадает. Например, в SAE 5w-30 вливать исключительно SAE 5w-30.
Эксплуатационные свойства API или ACEA также должны быть одинаковые. Например, SM/CF мешать только с SM/CF.
Учитывайте индивидуальные и дополнительные требования от производителей автомобиля. Например, BMW LL-01.
Разные производители моторных масел также под запретом. В Sintec не получится влить даже чуть-чуть Rolf, как и наоборот.
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