Диетолог Комиссарова рассказала, от каких продуктов стоит отказаться беременным

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова опубликовала список опасных для беременных продуктов. Об этом сообщает издание «Мослента».
Эксперт отмечает, что к запрещенным для беременных продуктам относятся недоготовленные яйца, мясо, морепродукты и рыба. В том числе такие блюда, как яйца-пашот, карпаччо, тартар и сашими. Также не рекомендуется пить непастеризованное молоко, есть немытые овощи и фрукты, а также сырые пророщенные семена люцерны, маша и клевера.
Кроме того, беременным женщинам следует избегать рыбы с высоким содержанием ртути. В этот список входят тунец, королевская макрель, марлин, акула и рыба-меч. В некоторых случаях употребление хамона, непастеризованных молочных продуктов, мягких сыров и сыров с плесенью может привести к заболеванию листериозом.
Ранее врач Надежда Подкорытова рассказала об опасности монодиет. Дело в том, что они не насыщают организм необходимыми питательными веществами.