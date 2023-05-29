Диетолог Комиссарова рассказала, от каких продуктов стоит отказаться беременным

Эксперт отмечает, что к запрещенным для беременных продуктам относятся недоготовленные яйца, мясо, морепродукты и рыба. В том числе такие блюда, как яйца-пашот, карпаччо, тартар и сашими. Также не рекомендуется пить непастеризованное молоко, есть немытые овощи и фрукты, а также сырые пророщенные семена люцерны, маша и клевера.