Военный эксперт Широкорад назвал условие моментального разгрома Украины

Он добавил, что в случае прорыва украинских войск к Перекопу достаточно нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС. Такое действие разрезало бы Украину на две половины - правобережную (Западная Украина) и левобережную (Восточная, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области) и поставило бы ее на колени.