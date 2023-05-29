Военный эксперт Широкорад назвал условие моментального разгрома Украины

Военный публицист Александр Широкорад предположил, что уничтожение плотин на Днепре разделит Украину на две части и лишит ВСУ возможности продолжать боевые действия. Об этом сообщает издание URA.RU.
Он добавил, что в случае прорыва украинских войск к Перекопу достаточно нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС. Такое действие разрезало бы Украину на две половины - правобережную (Западная Украина) и левобережную (Восточная, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области) и поставило бы ее на колени.
Широкорад также добавил, что взрыв плотин автоматически приведет к разрушению мостов, так как после 1945 года большевики превратили Днепр выше Киева в «серию искусственных водохранилищ шириной более 20 км».
Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ смогли уничтожить весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2. Дело в том, что подобные аппараты неспособны противостоять российским средствам ПВО.