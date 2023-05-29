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Военный эксперт Широкорад назвал условие моментального разгрома Украины

Политика
Военный эксперт Широкорад назвал условие моментального разгрома Украины

Военный публицист Александр Широкорад предположил, что уничтожение плотин на Днепре разделит Украину на две части и лишит ВСУ возможности продолжать боевые действия. Об этом сообщает издание URA.RU.

Он добавил, что в случае прорыва украинских войск к Перекопу достаточно нанести удар по киевской плотине ДнепроГЭС. Такое действие разрезало бы Украину на две половины - правобережную (Западная Украина) и левобережную (Восточная, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области) и поставило бы ее на колени.

Широкорад также добавил, что взрыв плотин автоматически приведет к разрушению мостов, так как после 1945 года большевики превратили Днепр выше Киева в «серию искусственных водохранилищ шириной более 20 км».

Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ смогли уничтожить весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2. Дело в том, что подобные аппараты неспособны противостоять российским средствам ПВО.
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