Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал оппозицию за громкие слова и отсутствие дел

Проблема роста цен в связи с повышающейся инфляцией стала приоритетной для правительства Турции, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания на новый срок.
Инфляция в Турции прогрессирует, что заставляет Анкару ставить перед собой главную цель в виде обеспечения стабильности благосостояния страны, заявил Эрдоган во время своего выступления после оглашения результатов президентских выборов. Он отметил, что у него есть опыт решения подобных государственных проблем во время того, как он был премьер-министром. Эрдоган также отметил, что в отличие от оппозиции он собирается решать эту проблему, а не говорить о ней.
Ранее переизбранный президентский лидер заявил о своем намерении реализовать совместный газовый проект с Россией, который заключается в строительстве газового хаба, позволяющего укрепить сотрудничество с Москвой.