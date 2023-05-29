Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал оппозицию за громкие слова и отсутствие дел

Инфляция в Турции прогрессирует, что заставляет Анкару ставить перед собой главную цель в виде обеспечения стабильности благосостояния страны, заявил Эрдоган во время своего выступления после оглашения результатов президентских выборов. Он отметил, что у него есть опыт решения подобных государственных проблем во время того, как он был премьер-министром. Эрдоган также отметил, что в отличие от оппозиции он собирается решать эту проблему, а не говорить о ней.