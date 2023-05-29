Искусственный интеллект вычислил самую действенную диету

Нейросеть ChatGPT провела анализ всех известных диет и назвала самую помогающую в похудении.
Как сообщает сайт издания MEN TODAY, искусственный интеллект посчитал самой эффективной средиземноморскую диету. Она славится своим большим содержанием продуктов, богатыми витаминами и жирами, например, фрукты, бобовые, орехи, зерновые культуры, оливковое масло и жаренная рыба.
Лучшим завтраком по версии ИИ будет греческий йогурт, тосты с авокадо и омлет с овощами.
Отличным обедом чатбот назвал овощной салат с курицей, роллы с козьим сыром и суп из чечевицы.
На ужин же нейросеть предложила попробовать креветки гриль с овощами и запеченную курицу со сладким картофелем.
Диетологи говорят, что ИИ не учел калорийность и доступность диеты, однако отметили, что режим питания был нейросетью выбран правильно.
Ранее Microsoft предложил ввести правила использования ИИ в госструктурах из-за возросшего риска.