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ВСУ атаковали территорию ДНР 43 раза за сутки 28 мая

Происшествия
ВСУ атаковали территорию ДНР 43 раза за сутки 28 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 43 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 28 мая.

Вооруженные силы Украины осуществили атаки по пяти направлениям: донецкое (14 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм); ясиноватское (один обстрел из артиллерии 155 мм); волновахское (три обстрела из артиллерии 155 мм); мариупольское (один обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow). Всего за сутки по территории ДНР было выпущено 250 различных снарядов.

Районы девяти населенных пунктов оказались под огнем противника: Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна, Юрьевка. В результате совершенных атак ранения получили пять гражданских лиц.

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля на Весенней улице в Рязани. По предварительным данным, причиной произошедшего стал разрыв газового баллона внутри транспортного средства.
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