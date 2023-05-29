ВСУ атаковали территорию ДНР 43 раза за сутки 28 мая

Вооруженные силы Украины осуществили атаки по пяти направлениям: донецкое (14 обстрелов из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (23 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм); ясиноватское (один обстрел из артиллерии 155 мм); волновахское (три обстрела из артиллерии 155 мм); мариупольское (один обстрел крылатыми ракетами Storm Shadow). Всего за сутки по территории ДНР было выпущено 250 различных снарядов.