Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Общество
Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Согласно опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, каждый третий россиянин боится жизни без общения с близкими. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Результаты исследования показали, что 68% опрощенных не опасаются одиночества: 31% совсем не боятся остаться наедине, а 37% скорее не боятся. Они выражают мнение, что уединенная жизнь может быть интересной, полной книг, занятий и фильмов. Однако каждый третий (32%) страшится одиночества: каждый девятый (11%) однозначно боится этого состояния, а каждый пятый (21%) скорее боится.

Страх перед одиночеством больше распространен среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (39%), в то время как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (69%). Молодые люди до 24 лет чаще опасаются одиночества, чем люди в возрасте от 25 до 34 лет (35% против 31%). Среди представителей профессий, больше всего боящихся одиночества, находятся воспитатели (70%), бухгалтеры (46%), офис-менеджеры (45%), медсестры и менеджеры по продажам (по 40%). С другой стороны, бармены (94%), дизайнеры (79%), администраторы (76%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 72%) чаще говорят, что они не будут страдать без общения.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о причинах возникновения страха одиночества. Она считает, что это происходит из-за отсутствия самодостаточности.
одиночество психолог психология совет психолога психологи страх страхи
Военкоры ФАН