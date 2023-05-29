Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Страх перед одиночеством больше распространен среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (39%), в то время как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (69%). Молодые люди до 24 лет чаще опасаются одиночества, чем люди в возрасте от 25 до 34 лет (35% против 31%). Среди представителей профессий, больше всего боящихся одиночества, находятся воспитатели (70%), бухгалтеры (46%), офис-менеджеры (45%), медсестры и менеджеры по продажам (по 40%). С другой стороны, бармены (94%), дизайнеры (79%), администраторы (76%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 72%) чаще говорят, что они не будут страдать без общения.