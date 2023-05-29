Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщел реализовать совместный газовый проект с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, победивший на прошедших президентских выборах, рассказал о своих намерениях в дальнейшем развитии отношений с Россией.
Турция намерена дальше развивать свое сотрудничество с Россией, в частности, в вопросе газовой отрасли. Поэтому совместный проект Москвы и Анкары по строительству газового хаба будет реализован и «станет центром», заявил Эрдоган во время выступления перед своими сторонниками после оглашения результатов о своей победе.
Ранее кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что строительство газового хаба с Россией сделает Турции еще более зависимой от Москвы в ресурсном плане, что в свою очередь станет поражением для Анкары. По словам Кылычдароглу, строительство газопровода между Россией и Турцией повысит зависимость последней на 40%.