ТАСС: Израиль наносит ракетные удары по сирийскому Дамаску

Военно-воздушные силы Израиля начали наносить ракетные удары по окраинам сирийского Дамаска.
Как сообщает Telegram-канал агентства ТАСС, часть ракет со стороны Израиля, смогли остановить средства противовоздушной обороны Сирии. Информации о количестве запущенных снарядов и фактах попадания по целям в Дамаске пока не поступало. Израильские и сирийские официальные источники никак не комментируют ситуацию.
Ранее стало известно, что на территории Израиля за сутки успело произойти 120 пожаров. Спасателям пришлось эвакуировать жителей из двух общин. Сообщений о пострадавших в результате возгораний в стране не было.