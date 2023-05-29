ТАСС: Израиль наносит ракетные удары по сирийскому Дамаску

Как сообщает Telegram-канал агентства ТАСС, часть ракет со стороны Израиля, смогли остановить средства противовоздушной обороны Сирии. Информации о количестве запущенных снарядов и фактах попадания по целям в Дамаске пока не поступало. Израильские и сирийские официальные источники никак не комментируют ситуацию.