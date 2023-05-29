Экс-президент США Дональд Трамп назвал переизбранного президента Турции Эрдогана своим другом

Бывший президент США Дональд Трамп присоединился к лидерам государств, которые обратились к переизбранному главе Турции Реджепу Эрдогану после его победы во втором туре выборов.
В своих социальных сетях Трамп написал, что считает Эрдогана своим другом, который бросает все свои силы на любовь и заботу к своей стране и народу. Экс-лидер Америки также поздравил Эрдогана с переизбранием и «заслуженной победой в Турции».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой и заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества. По словам украинского лидера, союз Киева и Анкары должен продолжать работать над обеспечением безопасности в Европе. Также к поздравлениям присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, канцлер Германии Олаф Шольц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.