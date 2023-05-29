Ученые предупредили, что через 20 лет жители Земли уже не увидят звезд в небе

Ученые установили, что различные формы уличного освещения значительно осветляют ночное небо – это является причиной, из-за которой человеческий глаз становится неспособным видеть космические тела. Складывающаяся ситуация может привести к значительным научным и культурным «потерям», поскольку каждый год ночной небосвод становится ярче на десять процентов – например, если ребенок родился в период, когда ночью видно 250 звезд, то к своему совершеннолетию он будет способен видеть только около 100 газовых тел.