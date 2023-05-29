Ученые предупредили, что через 20 лет жители Земли уже не увидят звезд в небе

Исследователи выявили взаимосвязь между так называемым «световым загрязнением» и ясностью ночного неба. По их словам, звезды могут стать невидимыми для жителей Земли в течение ближайших 20 лет. Об этом пишет Guardian.
Ученые установили, что различные формы уличного освещения значительно осветляют ночное небо – это является причиной, из-за которой человеческий глаз становится неспособным видеть космические тела. Складывающаяся ситуация может привести к значительным научным и культурным «потерям», поскольку каждый год ночной небосвод становится ярче на десять процентов – например, если ребенок родился в период, когда ночью видно 250 звезд, то к своему совершеннолетию он будет способен видеть только около 100 газовых тел.
Исследователи призывают направлять уличное освещение вниз и использовать в нем красные и оранжевые оттенки. «Световое загрязнение» также влияет и на животных – оно сбивает с пути морских черепах, птиц, убивает насекомых, которые являются источником пищи для различных особей.
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