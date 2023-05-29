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Экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 72 году жизни

Общество
Экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 72 году жизни

Бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин умер в возрасте 71 года в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал агентства ТАСС.

Информация о смерти экс-депутата появилось на личной страничке руководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Дмитрия Шелякина, в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул силу и яркость личности своего коллеги, а также поблагодарил его за наставничество для молодого поколения.

Причины и точное время смерти депутата не сообщаются. Дата похорон и прощания с политиком будет обозначена позже.

Ранее стало известно, что в Киеве умер наемник из Швеции. Причину и обстоятельства смерти украинские службы не сообщают.
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