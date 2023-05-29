Экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 72 году жизни

Информация о смерти экс-депутата появилось на личной страничке руководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Дмитрия Шелякина, в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул силу и яркость личности своего коллеги, а также поблагодарил его за наставничество для молодого поколения.