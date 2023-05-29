Лидер Турции Эрдоган раскритиковал оппозицию во время выступления перед сторонниками

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, произнес победную речь перед сторонниками, собравшимися у президентского дворца в Анкаре и раскритиковал оппозицию. Об этом сообщает издание BBC.
Он осудил оппозицию, включая ее лидера Кемаля Кылычдароглу, за обещания освободить Селахаттина Демирташа, бывшего лидера курдской Демократической партии народов, арестованного в 2016 году.
Поводом для задержания стали его предполагаемые связи с Рабочей партией Курдистана, организацией, которая пыталась добиться независимости с помощью оружия. Эрдоган назвал Демирташа террористом и заявил, что он не выйдет на свободу
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган анонсировал начало «столетия Турции». Соответствующее заявление также было сделано в ходе выступления перед своими сторонниками после победы на выборах.