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Лидер Турции Эрдоган раскритиковал оппозицию во время выступления перед сторонниками

Политика
Лидер Турции Эрдоган раскритиковал оппозицию во время выступления перед сторонниками

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, произнес победную речь перед сторонниками, собравшимися у президентского дворца в Анкаре и раскритиковал оппозицию. Об этом сообщает издание BBC.

Он осудил оппозицию, включая ее лидера Кемаля Кылычдароглу, за обещания освободить Селахаттина Демирташа, бывшего лидера курдской Демократической партии народов, арестованного в 2016 году.

Поводом для задержания стали его предполагаемые связи с Рабочей партией Курдистана, организацией, которая пыталась добиться независимости с помощью оружия. Эрдоган назвал Демирташа террористом и заявил, что он не выйдет на свободу

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган анонсировал начало «столетия Турции». Соответствующее заявление также было сделано в ходе выступления перед своими сторонниками после победы на выборах.
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