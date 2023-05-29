Рэпер Джиган четвертый месяц не употребляет спиртное ради сохранения семьи

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган) сообщил об избавлении от всех вредных привычек, которые не раз становились причиной ссор и расставаний с супругой Оксаной Самойловой. Об этом пишет 5-tv.ru.
Пристрастие певца к спиртным напиткам едва не привело к разводу с женой. На протяжении долгого времени Джиган жил отдельно от семьи и пытался добиться прощения у Самойловой – рэпер работал над собой и продолжает это делать по сей день. Недавно ему удалось отпраздновать день рождения жены и дочки Майи как полноправному члену семейства.
Певец признался, что вот уже четвертый месяц не прикасался к алкоголю и бросил потреблять никотин. Ему очень жаль, что раньше он показывал свое пристрастие к пагубным привычкам в присутствии детей. Самойлова, в свою очередь, после восстановления нормальных семейных отношений заявила, что их пара не является идеальной, однако она и супруг стараются делать все для сохранения семьи.
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