Рэпер Джиган четвертый месяц не употребляет спиртное ради сохранения семьи

Певец признался, что вот уже четвертый месяц не прикасался к алкоголю и бросил потреблять никотин. Ему очень жаль, что раньше он показывал свое пристрастие к пагубным привычкам в присутствии детей. Самойлова, в свою очередь, после восстановления нормальных семейных отношений заявила, что их пара не является идеальной, однако она и супруг стараются делать все для сохранения семьи.