Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана словами о НАТО

Ранее Эрдоган во время своей предвыборной компании заявлял, что в случае своего переизбрания он не станет каким-либо образом менять свое отношение к США ввиду текущей политической повестки и давления Запада. Турецкий лидер также отмечал необходимость укрепления сотрудничества с Россией.