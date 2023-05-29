Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эрдогана словами о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к переизбранному лидеру Турции Реджепу Тайип Эрдогану, который одержал победу на окончившихся президентских выборах.
Зеленский заявил, что поздравляет переизбранного президента. Он отметил, что надеется на укрепление стратегического сотрудничества Киева и Анкары для того, чтобы продолжать обеспечивать безопасность на территории Европы. Соответствующее поздравление украинский лидер опубликовал в своих социальных сетях.
Ранее Эрдоган во время своей предвыборной компании заявлял, что в случае своего переизбрания он не станет каким-либо образом менять свое отношение к США ввиду текущей политической повестки и давления Запада. Турецкий лидер также отмечал необходимость укрепления сотрудничества с Россией.