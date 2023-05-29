Эксперты рассказали о пользе занятий пешим туризмом и подсказали как начать им заниматься

Эксперты из некоммерческого фонда поддержки туризма в Америке Outdoor Foundation рассказали The New York Times о пользе занятий пешим туризмом и дали советы начинающим.
Умеренная кардионагрузка и польза для сердечно-сосудистой системы неоспоримы, когда мы обсуждаем вопрос туризма «на своих двоих». Укрепление ног и основных мышц можно считать безумно важным для жителя «городских джунглей».
Сами по себе, эти благоприятные факторы, возрастают во много раз, когда туристический маршрут лежит в гору, но для того что бы справиться со всеми сложностями этого спорта, необходимо правильно подготовиться.
Для начала проложите маршрут. Правильная дорога избавит вас от нежелательных встреч, поможет увидеть самые живописные уголки природы и не даст вам потеряться.
Рюкзак, палатка, спальник, средства первой помощи, карта, репеллент, нож, миска и компас будут вашими незаменимыми помощниками в путешествии. Список может дополняться, но никак нельзя убирать что-либо из названных выше.
Следите за безопасностью. Клещи, агрессивно настроенные люди и дикие звери составляют главную угрозу вашему здоровью и отдыху. Подготовьтесь и выясните в Сети заранее, куда вы идете и чего вам стоит ожидать.
Ранее были названы самые полезные предметы для пикника на свежем воздухе.