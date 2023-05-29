Жители Москвы смогут бесплатно привить собак от болезней

Москвичи получат возможность бесплатно привить своих домашних питомцев на площадках для выгула собак. Об этом сообщает издание «Мослента».
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пункты вакцинации будут представлены синими фирменными палатками Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для этих целей будут использоваться специальные автомобили с тем же логотипом. Кроме того, бесплатная вакцинация проводится в государственных ветеринарных клиниках, напомнил мэр. Он отметил, что в столице будет работать более 120 пунктов вакцинации, адреса которых можно найти на сайте.
«Процедура бесплатная и не требует предварительной записи», — подчеркнул градоначальник.
Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил ввести штрафы за самовыгул питомцев. Размер наказания предлагается установить на уровне МРОТ.