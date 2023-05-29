Жители Москвы смогут бесплатно привить собак от болезней

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пункты вакцинации будут представлены синими фирменными палатками Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для этих целей будут использоваться специальные автомобили с тем же логотипом. Кроме того, бесплатная вакцинация проводится в государственных ветеринарных клиниках, напомнил мэр. Он отметил, что в столице будет работать более 120 пунктов вакцинации, адреса которых можно найти на сайте.