Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале столетия государства

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах главы государства анонсировал начало «столетия Турции». Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции с результатом более 52% голосов – такое заявление сделал глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Позднее переизбранный глава государства в своих социальных сетях обратился к общественности со словами о начале столетия государства. В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня своего создания.
Ранее избирком Турции сообщил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Президент получил 52,14% голосов избирателей. Официальные результаты голосования будут опубликованы первого июня.