Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале столетия государства

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции с результатом более 52% голосов – такое заявление сделал глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Позднее переизбранный глава государства в своих социальных сетях обратился к общественности со словами о начале столетия государства. В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня своего создания.