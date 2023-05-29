Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале столетия государства

Общество
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале столетия государства

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах главы государства анонсировал начало «столетия Турции». Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции с результатом более 52% голосов – такое заявление сделал глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Позднее переизбранный глава государства в своих социальных сетях обратился к общественности со словами о начале столетия государства. В 2023 году Турция отметит 100 лет со дня своего создания.

Ранее избирком Турции сообщил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. Президент получил 52,14% голосов избирателей. Официальные результаты голосования будут опубликованы первого июня.
эрдоган тайип эрдоган реджеп тайип эрдоган выборы президента турции турция
Военкоры ФАН