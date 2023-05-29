Президент США Джо Байден обратился к Эрдогану после его победы на президентских выборах

Президент США Джо Байден обратился к Эрдогану и его команде с поздравлениями с победой и переизбранием на новый срок. Он также отметил, что ждет продолжения сотрудничества с Турцией касательно мировых вопросов. В частности, Байден обратил внимание на работу Анкары и Вашингтона над общими глобальными вызовами, как союзников по НАТО. Соответствующее обращение американский лидер написал в своих социальных сетях.