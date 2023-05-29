Президент США Джо Байден обратился к Эрдогану после его победы на президентских выборах

Еще один президент присоединился к поздравлениям лидера Турции Реджепа Эрдогана, который одержал победу на выборах.
Президент США Джо Байден обратился к Эрдогану и его команде с поздравлениями с победой и переизбранием на новый срок. Он также отметил, что ждет продолжения сотрудничества с Турцией касательно мировых вопросов. В частности, Байден обратил внимание на работу Анкары и Вашингтона над общими глобальными вызовами, как союзников по НАТО. Соответствующее обращение американский лидер написал в своих социальных сетях.
Ранее Эрдоган обратился к своим союзникам и избирателям, которые оказали ему поддержку и заявил, что второй, последний, тур выборов подошел к концу. По его словам, переизбрание стало победой и праздником демократии.