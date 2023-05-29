Ученые выяснили, почему косатки продолжают активно топить лодки

Другой причиной ученые считают то, что касатки хотят мести. Сюжет, как будто из романа «Моби Дик» обусловлен хорошей памятью у них. Один неудачный опыт столкновения с людьми мог вызвать настоящую ненависть у водных млекопитающих. Хорошо налаженные системы связи среди них лишь усугубляют ситуацию. Опасаться ли нам всем вендетты китов-убийц ученые не уточняют.