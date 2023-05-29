Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ученые выяснили, почему косатки продолжают активно топить лодки

Общество
Ученые выяснили, почему косатки продолжают активно топить лодки

Ученые из исследовательской группы GTOA, занимающейся изучением косаток, выяснили, почему дикие представители продолжают пытаться потопить лодки с людьми.

Как сообщает сайт The Washington Post, исследователи выдвинули несколько причин. Например, киты-убийцы могут всего лишь играть и забавляться. Такое «развлечение» учит еще молодых касаток основам охоты и поиска добычи в море.

Другой причиной ученые считают то, что касатки хотят мести. Сюжет, как будто из романа «Моби Дик» обусловлен хорошей памятью у них. Один неудачный опыт столкновения с людьми мог вызвать настоящую ненависть у водных млекопитающих. Хорошо налаженные системы связи среди них лишь усугубляют ситуацию. Опасаться ли нам всем вендетты китов-убийц ученые не уточняют.

Ранее стало известно, что косатки учат своих детенышей атаковать европейские корабли.
косатка кораблекрушение ученые
Военкоры ФАН