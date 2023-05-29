Врач Подкорытова рассказала об опасности монодиет

Врач сообщила, что организм человека нуждается в разнообразных питательных веществах, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, которые не обеспечиваются монодиетой, ориентированной только на одну группу макронутриентов. Поэтому, чтобы похудеть, лучше выбрать сбалансированную диету и увеличить физическую активность.