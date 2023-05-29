Врач Подкорытова рассказала об опасности монодиет

Монодиеты - не приносят пользы, так как они не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, а уменьшение веса обусловлено потерей воды и мышечной массы. Об этом врач Надежда Подкорытова рассказала «Газете.Ru».
Врач сообщила, что организм человека нуждается в разнообразных питательных веществах, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, которые не обеспечиваются монодиетой, ориентированной только на одну группу макронутриентов. Поэтому, чтобы похудеть, лучше выбрать сбалансированную диету и увеличить физическую активность.
Подкорытова также отметила, что монодиеты противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, гипертонией, диабетом, мочекаменной болезнью и беременным женщинам. Исследования показали, что серьезное ограничение калорий может привести к потере костной массы и уменьшению фертильности. Монодиета также может вызвать расстройства ЖКТ, диабет 2-го типа, ожирение и дефицит железа.
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