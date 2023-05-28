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Президент Сербии Вучич сравнил премьера Косово Курти с украинским лидером Зеленским

Политика
Президент Сербии Вучич сравнил премьера Косово Курти с украинским лидером Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в попытках повторить поведение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По мнению Вучича, такие стремления в ближайшее время приведут к обострению ситуации в Косово, поскольку сербы больше не будут это терпеть.

«Я опасаюсь, что это может привести к серьезным столкновениям, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, но сербы больше не будут этого терпеть», — сказал Вучич.

Он отметил, что глава правительства Косово ведет себя крайне безответственно и делает провокационные заявления.

Ранее похожее заявление сделали в Министерстве обороны Сербии. В ведомстве сообщили, что Курти мечтает быть в роли «жертвы» как Зеленский.
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