«Хорошая партия»: Оппозиция должна принять результаты выборов и двигаться дальше

Лидер оппозиционной турецкой фракции «Хорошая партия» Мерал Акшенер прокомментировал итоги президентских выборов в стране, по результатам которых президент Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок.
Главным приоритетом является мнение избирателей, которые сделали свой выбор. Для оппозиции этот фактор является ключевым, поэтому она принимает его и воспринимает, как опыт, который нужно пережить и двигаться дальше для того, чтобы совершенствовать свою работу, заявил Акшенер во время пресс-конференции после оглашения результатов выборов.
Ранее единый кандидат от оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу заявил о своем несогласии с итогами второго этапа голосования, который завершился сегодня. Кылычдароглу назвал эти выборами несправедливыми.