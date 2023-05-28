«Хорошая партия»: Оппозиция должна принять результаты выборов и двигаться дальше

Главным приоритетом является мнение избирателей, которые сделали свой выбор. Для оппозиции этот фактор является ключевым, поэтому она принимает его и воспринимает, как опыт, который нужно пережить и двигаться дальше для того, чтобы совершенствовать свою работу, заявил Акшенер во время пресс-конференции после оглашения результатов выборов.