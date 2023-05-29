Психолог Картушина рассказала, как можно поднять самооценку

Психолог Арина Картушина рассказала изданию «Правила Жизни» о способах, позволяющих поднять самооценку и уверенность в себе.
Начните отслеживать свои негативные мысли, ведь именно с них все и начинается. Очень действенным способом можно считать отслеживание всех своих негативных моментов. Не корите себя ни за что и попробуйте успокоить самого себя, ведь так будет проще.
Следите за своим здоровьем. Хорошо чувствующее себя тело не только избавит вас от комплексов о внешности, но и поможет наладить скачущий во время стресса гормональный фон. Высыпайтесь, правильно питайтесь и старайтесь заниматься спортом.
Ставьте свои мысли и желания в первую очередь. Конечно, не стоит отказывать ближнему своему в помощи, но и не позволяйте «ездить на себе». Прислушивайтесь к себе и делайте так, как знаете, а на мнение остальных не обращайте внимания.
Начните хвалить себя за победы. Даже самая маленькая победа, вроде подъема вовремя и хорошего рабочего дня, может считаться вашей заслугой. Любите себя, и старайтесь не отказывать себе в приятных мелочах.
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