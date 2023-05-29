Диетолог Бобровский назвал самое вредное мясо

Доктор пояснил, что употребление свинины из-за содержания в ней «плохого» жира способствует развитию атеросклероза, который может привести к инсультам, инфарктам и другим нарушениям кровообращения. По его мнению, именно эти болезни чаще всего приводят к смертельному исходу.