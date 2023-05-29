Диетолог Бобровский назвал самое вредное мясо

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский назвал красное мясо самым вредным для организма человека. Об этом сообщает издание «Мослента».
Он уточнил, что из всех видов красного мяса наиболее вредной является свинина, которая содержит большое количество опасных для здоровья жиров.
Доктор пояснил, что употребление свинины из-за содержания в ней «плохого» жира способствует развитию атеросклероза, который может привести к инсультам, инфарктам и другим нарушениям кровообращения. По его мнению, именно эти болезни чаще всего приводят к смертельному исходу.
Однако диетолог отметил, что в красном мясе есть исключение - это мясо молодых барашков, которое по составу более похоже на рыбу и не наносит вреда здоровью человека.
Ранее диетолог Антонина Стародубова призвала беременных и кормящих отказаться от шашлыка. Дело в том, что при приготовлении этого блюда температура куска мяса составляет лишь 60-70 градусов, что может быть небезопасно для здоровья.