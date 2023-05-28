Избирком Турции объявил о победе президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах

Йенер сообщил, что по итогам обработки 99,43% избирательных бюллетеней с участков на территории Турции, на пограничных пунктах и в зарубежных представительствах Эрдоган победил с результатом 52,14% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов избирателей. Отрыв победителя, по предварительным данным, составляет более двух миллионов голосов. Официальная информация о результатах президентских выборов будет опубликована первого июня.