Избирком Турции объявил о победе президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер сделал заявление о победе политика Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Йенер сообщил, что по итогам обработки 99,43% избирательных бюллетеней с участков на территории Турции, на пограничных пунктах и в зарубежных представительствах Эрдоган победил с результатом 52,14% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов избирателей. Отрыв победителя, по предварительным данным, составляет более двух миллионов голосов. Официальная информация о результатах президентских выборов будет опубликована первого июня.
Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал победу Эрдонана на выборах заслуженной. Парламентарий описал сложившиеся обстоятельства «стабильностью» и охарактеризовал главу Турции политиком, «с которым можно договариваться».